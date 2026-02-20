千葉ロッテマリーンズは、4月5日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で、「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に先着1万枚限定で販売する。

光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインとなっている。当日の入場時にゲートで対象チケット1枚につき「エナメルミニショルダー」1点を配布する。チケットは球団公式ファンクラブ「TEAM26」の有料会員1人につき最大4枚まで購入可能となっている。

藤原恭大外野手は「エナメルバッグは光沢があってスタイリッシュですし、水や汚れにも強くてお手入れがしやすいので、ジムに行くときなどにも使えそうだなと思いました。荷物もしっかり入るので、普段使いにもぴったりですね。このTEAM26デーをきっかけに、ぜひファンクラブTEAM26に入って、球場でも日常の中でも一緒にマリーンズを応援してもらえたらうれしいです」とPRした。

＜エナメルミニショルダー概要＞素材:エナメルPVC製。サイズ:横280ミリ×縦200ミリ×奥行き110ミリ。