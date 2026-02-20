◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA第2日（2026年2月20日 タイ サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

26位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）が10バーディー、ボギーなしの米ツアー自己最少となる62をマークし、通算13アンダーで優勝戦線に浮上した。ホールアウト時点でトップと2打差の2位につけた。

U−NEXTでは「気持ちの面で凄く落ち着いていて、心静かに回れた。10アンダー出せたことに自分自身でもびっくりしている」と会心のラウンドを振り返った。

1番、2番と2メートルのチャンスを生かし連続バーディー発進。4番では3メートルのパットを沈めた。6番はショットを2メートルへ。パー5の7番はアプローチを1メートルに寄せて、8番パー3は1打目を1メートルにつけて3連続バーディーを奪った。

後半も好調なプレーが続いた。10番パー5はアプローチをピン側に寄せて、続く11番は長いパットをねじ込んで連続バーディー。1オン可能なパー4の15番はティーショットでグリーンを捉えて2パット。最終18番パー5でもグリーン手前からの3打目を1メートルに寄せてバーディーフィニッシュを決めた。

「自分自身に“完ぺきじゃなくて大丈夫だよ”と言い聞かせながらラウンドしたのが良かった」。フェアウエーを外したのも、パーオンを逃したのも1度だけで計26パット。非の打ちどころのないゴルフで本格参戦2年目の米ツアーでの自己最少スコアを2打更新した。

昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー通算2勝目を視界に捉えた。「明日もアンダーのプレーが必要だと思う。でも焦らず自分のペースで頑張りたい」と静かに闘志を燃やした。