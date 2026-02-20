人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ヒカルの彼女について」と題した動画を公開した。

ヒカルは「今回ですけども、ちょっと一つ問題提起がしたくて。実際に僕の身近であった話なんですけど。僕、今、３４歳なんですよ。で、友達もやっぱ３４歳の人が多くて。よく遊んでる友達も４人いるんです。けど、４人中３人が３４歳なんですよ。そのうちの１人が俺に相談してきた内容なんですけど。『２０歳と付き合うのアリだと思う？』って聞かれたんですよ。３４歳が２０歳と付き合うのはアリなのかナシなのか」と切り出した。

ヒカルは「これ、自分にも重ねて考えてみたんですよ。結構、これムズくて。だって成人は超えてるわけですよ。今って成人１８歳から。昔で言っても２０歳から。一応超えてると。でも２０歳って若いやん。めちゃくちゃ若い。だから、これってどうなのかなっていう」と思案顔。

「世間でもさ。例えば芸能人の人とかが若い子に行ったら『気持ち悪い！』ってバズったりするやん。世間体はそもそも良くないやん。やっぱり、これって年齢差以上にこの２０歳っていうものに行くこと自体がそもそも違うんじゃないかっていう意見。これが例えば３０歳と５０歳の２０歳差やったら別に…ってなるやん。年齢差が問題なんじゃなくて、このハタチ（二十歳）っていう神聖さに違和感があるんじゃないかっていうので。ガチ相談されたんですよ。一回、ちょっとこれ本気で、全員で議論するのアリなんじゃないかっていう。このコメント欄も含めてね。アリかナシか難しい問題だと思うんですよ。これって。だって別に法律的にはアリなわけなんで。ただ、なんか、うっすら気持ち悪さを感じるというか…」と話した。

ヒカルは昨年５月に実業家・ノアさんとの「交際『０日婚』」を発表。同年１２月に離婚を発表した。