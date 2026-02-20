元NHKのフリーアナウンサー住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父について明かした。

住吉は父の仕事の都合で、高校時代はカナダのバンクーバーで生活していた。

そして、日本の大学に通っていた時、家族でニューヨークに旅行に行こうということになり、ニューヨークで集まったという。その時、「ちょっとレストランに行って食べましょうって、食べてる時に『お父さんから発表があります』って父が急に…。なんだろう？ と思ったら『お父さんはこのまま会社を辞めて、カナダの住民になります。なのでこれから以降、人生…家族4人で暮らすことはないのでよろしく。以上です』言ったんですね」と明かした。

続けて「母もその時の、もう決断したあとに聞いたそうなんですが。私と弟はその時が初耳だったので、本当にビックリしてしまって。ただ父はもう決めたことは必ず実行するタイプだったので…。そういう風に生きるんだと思いましたし。あと家族4人で、この先暮らすことはないんだと思って。とっても、ちょっと寂しい気持ちになったのは覚えています」と振り返った。

そして、「父は50歳で仕事を辞めて、そのまま北米材のコンサルタントを自分でね…自営でやりますということでカナダに残ったんですけども。その人生を切り開く、まだ途中の4年後…。54歳で突然、交通事故である日亡くなってしまって」と明かした。