2月19日 発表

サウジアラビアの企業・RTS社が、格闘ゲームの祭典「Evolution Championship Series（EVO）」を買収したことが明らかとなった。

今回の買収は、サウジアラビアにおけるゲームおよびeスポーツを推進する「Qiddiya」の長期ビジョンを強化するものとのこと。

「Qiddiya」といえば、「東京ゲームショウ（TGS）」や「アニメジャパン」といったイベントでブースを出展し、エンターテイメントやカルチャーを盛り込んだテーマパークなどを展開するとしていたサウジアラビアの一大プロジェクト。都市機能なども盛り込んだ遊びに特化した街「Qiddiya City」を建設中と発表していたが、今回の買収についてもその一環となるようだ。

Qiddiya Investment Companyの最高戦略責任者であるムハンナド・アルダウッド氏は、「RTSとQiddiya Cityを通じ、EVOの伝統を尊重し、世界的な格闘ゲームコミュニティにおける役割を強化しながら、EVOの長期的な成長を支援することに尽力していく」とし、これはゲームの未来への投資、ともコメントしている。

□EVO「2026 BUSINESS UPDATE」のページ

