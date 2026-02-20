【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　-2.2%　前回　-2.5%（前年比)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30
予想　52.3　前回　52.4

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30
予想　49.5　前回　49.1

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:00
予想　50.0　前回　49.5

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:00
予想　51.8　前回　51.6

【英国】
公共部門ネット負債（1月）16:00
予想　-220.0億ポンド　前回　116.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（1月）16:00　
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　2.5%（前年比)　
予想　N/A　前回　0.3%（除自動車燃料・前月比)　
予想　N/A　前回　3.1%（除自動車燃料・前年比)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30
予想　54.2　前回　54.0

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30
予想　51.6　前回　51.8

【カナダ】
小売売上高（12月）22:30
予想　-0.5%　前回　1.3%（前月比)　
予想　0.1%　前回　1.7%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（1月）22:30
予想　0.2%　前回　-0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.6%　前回　0.5%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想　3.0%　前回　4.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.6%　前回　3.5%（個人消費・前期比年率)
予想　3.0%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)

PCE価格指数（12月）22:30　
予想　0.3%　前回　0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（コアPCE価格指数・前年比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）23:45　
予想　52.3　前回　52.4（製造業PMI・速報値)　
予想　52.8　前回　52.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.8　前回　53.0（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（12月）21日00:00
予想　73.8万件　前回　

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）21日00:00
予想　57.3　前回　57.3


※予定は変更されることがあります。