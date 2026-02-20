【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（1月）16:00

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 -2.2% 前回 -2.5%（前年比)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30

予想 52.3 前回 52.4



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30

予想 49.5 前回 49.1



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:00

予想 50.0 前回 49.5



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:00

予想 51.8 前回 51.6



【英国】

公共部門ネット負債（1月）16:00

予想 -220.0億ポンド 前回 116.0億ポンド（公共部門ネット負債)



小売売上高（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 2.5%（前年比)

予想 N/A 前回 0.3%（除自動車燃料・前月比)

予想 N/A 前回 3.1%（除自動車燃料・前年比)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30

予想 54.2 前回 54.0



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30

予想 51.6 前回 51.8



【カナダ】

小売売上高（12月）22:30

予想 -0.5% 前回 1.3%（前月比)

予想 0.1% 前回 1.7%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（1月）22:30

予想 0.2% 前回 -0.6%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 0.6% 前回 0.5%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）22:30

予想 3.0% 前回 4.4%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.6% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)

予想 3.0% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.6% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)



個人所得・支出（12月）22:30

予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)



PCE価格指数（12月）22:30

予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.9% 前回 2.8%（コアPCE価格指数・前年比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）23:45

予想 52.3 前回 52.4（製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 52.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 53.0（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（12月）21日00:00

予想 73.8万件 前回



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）21日00:00

予想 57.3 前回 57.3





※予定は変更されることがあります。

