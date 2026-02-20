テクニカルポイント ユーロスイス、緩やかな下降トレンドが継続中 テクニカルポイント ユーロスイス、緩やかな下降トレンドが継続中

テクニカルポイント ユーロスイス、緩やかな下降トレンドが継続中



0.9320 一目均衡表・雲（上限）

0.9314 200日移動平均

0.9288 一目均衡表・雲（下限）

0.9271 100日移動平均

0.9223 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.9219 エンベロープ1%上限（10日間）

0.9212 一目均衡表・基準線

0.9156 21日移動平均

0.9132 一目均衡表・転換線

0.9128 10日移動平均

0.9120 現値

0.9088 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.9036 エンベロープ1%下限（10日間）



ユールスイスは、１月後半以降に下降トレンドが継続している。そのなかで、１月のスピードからは２月は緩やかになっている。依然として１０日線がレジスタンス水準として機能している。ＲＳＩ（１４日）は３７．３と売り優勢領域を維持している。ここ１週間は０．９１００－０．９１５０の枠組みの中で推移しており、短期的な値動きは停滞している。

