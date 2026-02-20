テクニカルポイント　ユーロスイス、緩やかな下降トレンドが継続中

0.9320　一目均衡表・雲（上限）
0.9314　200日移動平均
0.9288　一目均衡表・雲（下限）
0.9271　100日移動平均
0.9223　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.9219　エンベロープ1%上限（10日間）
0.9212　一目均衡表・基準線
0.9156　21日移動平均
0.9132　一目均衡表・転換線
0.9128　10日移動平均
0.9120　現値
0.9088　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.9036　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユールスイスは、１月後半以降に下降トレンドが継続している。そのなかで、１月のスピードからは２月は緩やかになっている。依然として１０日線がレジスタンス水準として機能している。ＲＳＩ（１４日）は３７．３と売り優勢領域を維持している。ここ１週間は０．９１００－０．９１５０の枠組みの中で推移しており、短期的な値動きは停滞している。