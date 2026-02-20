BTSの光化門広場“カムバック公演”、チケット予約詳細発表
7人組グループ・BTSが3月21日に光化門広場で開催する公演『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のチケット予約詳細が公開された。
【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表
20日正午、Global Superfan Platform「Weverse」に掲載された告知によると、観覧エリアへの入場は、Weverseグローバル予約購入者を対象とした抽選当選者および事前予約チケット所持者に限定される。観覧エリア以外のスペースについては、現場の安全管理指針に基づき、一部通行が制限される場合がある。客席はスタンディング席および指定席で構成されており、指定席はステージ演出や安全構造物の影響により視界が制限される可能性がある。ただし、該当エリアでは会場に設置された大型LEDスクリーンを通じて公演を観覧することが可能となる。
同公演はオンラインとオフラインの双方で同時に楽しむことができる。オフラインのチケット予約は、23日午後8時より「NOLチケット」にて無料で実施される。また、Netflixを通じてリアルタイム配信も行われる予定となっている。
3月21日午後8時から約1時間にわたり、ソウル・光化門広場一帯で開催される予定の同公演。当日は円滑な公演進行および安全確保のため、光化門広場周辺で交通規制が実施される予定であり、混雑状況に応じて近隣の地下鉄駅を無停車で通過する措置が取られる場合がある。
BTSは3月20日午後1時、5thアルバム『ARIRANG』をリリース。全14曲を収録した同作は、グループのアイデンティティと深い愛を込めた作品となる。韓国の代表的な民謡をタイトルに掲げ、グループのルーツとメンバーが抱く情緒を音楽として表現している。
