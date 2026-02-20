1986年に中森明菜の「Desire」編曲で日本レコード大賞を受賞したフリーギタリストの椎名和夫（しいな・かずお）さんが17日に死去したことが分かった。73歳だった。東京都出身。20日、代表を務めていた団体「MPN」が公式サイトなどで発表した。

椎名さんは1975年にバンド「ムーンライダース」のギタリストとしてキャリアをスタート。以後フリーのギタリストに転身し、吉田美奈子、井上陽水、山下達郎、中島みゆきら多数のアーティストのレコーディングやライブに参加した。また、その傍らで、作編曲家・プロデューサーとしても幅広く活動。86年には、中森明菜の「Desire」編曲で日本レコード大賞を受賞した。

96年には演奏家団体「PIT」を設立し、99年にはクラシックを含む演奏家8団体を統合する演奏家権利処理合同機構MPN（現一般社団法人MPN）を設立した。また、日本芸能実演家団体協議会常務理事、映像コンテンツ権利処理機構（aRma）理事、授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）理事、音楽情報プラットフォーム協議会（MINC）副代表理事、MPN会長、PIT代表幹事などを歴任した。

この日、ムーンライダーズは公式X（旧ツイッター）を更新し、「初代ギタリスト、椎名和夫さんがご逝去されました」と報告。「ムーンライダーズ映画『マニアの受難』にも、ご出演いただきました。心よりご冥福をお祈りします」と、06年に公開された結成30周年記念ライブなどを振り返るドキュメンタリー映画にも出演した椎名さんを悼んだ。