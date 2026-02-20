モンキー・パンチの人気漫画「ルパン三世」を原作にした新作歌舞伎の第２弾「流白浪燦星（るぱんさんせい） 碧翠（へきすい）の麗城（れいじょう）」が３月５〜２７日、東京・東銀座の新橋演舞場で上演される。

第１弾に引き続き、主人公を片岡愛之助が演じる。（武田実沙子）

第１弾は２０２３年１２月に初演。和装のルパン一味がお宝を狙い、歌舞伎の世界で大暴れする物語に、「白浪五人男（しらなみごにんおとこ）」や「楼門五三桐（さんもんごさんのきり）」など名場面のパロディーも巧みに取り込んでいた。

稽古中、愛之助は「正解がわからず、どこまでルパンに寄せたらいいのか。恥ずかしさもあった」と戸惑っていたことを明かす。キャラクターの個性を大切にしつつ、衣装やかつらも歌舞伎仕様に置き換えていく手探りの創作には正直、不安もあったという。

だが、幕が開くとそれは杞憂（きゆう）だった。「俺の名はルパァ〜ンさぁ〜んせ〜ぃ」と高らかに名乗りを上げると、客席から感嘆の息が漏れたのがわかった。「これ、イケるんと違うか！？ 真っ暗な中に一筋の光が見えた」。歌舞伎のせりふ回しと、アニメで有名になったルパン独特の口調は、声の調子や抑揚がかなり似ていたのだ。「基本は歌舞伎で、ルパンらしいところをスパイスに。うまく合わせられた気がしました」

初演から２年。今作はいわゆる「ヒロインもの」になる。寺にため込まれた金を盗みに入った流白浪燦星（愛之助）は、執権の瀧津弾正（中村錦之助）と結婚させられそうになっている瀬織姫（せおりひめ）と出会う。２人は、幻の古城に秘められたお宝を巡り、冒険に出る。

瀬織姫は「かわいすぎる女形」とも称される若手の中村米吉が勤める。「かわいらしく、大人の女性になりすぎていない、かれんなところがイメージにぴったり」と愛之助。ルパンが瀬織姫とともに宙乗りする場面もある。

愛之助は「お宝のカギを知っているのは瀬織姫で、あくまでもルパンは、そのお宝を求めている。歌舞伎では男女の恋愛のようになってしまいがちだが、つかず離れずの距離感を大切にしたい」と演じるうえでの勘所を語る。

今作で、愛之助はルパン一味の石川五ェ門も演じることになった。「無口でちょっと無愛想で、でも芯が通っていて……。研究中です」。第１作に続き、峰不二子を市川笑也、次元大介を市川笑三郎、銭形刑部（ぎょうぶ）を市川中車が勤める。（電）０５７０・０００・４８９。

新しいお姫様像作るテーマに…脚本・演出 戸部和久

脚本・演出は第１弾に引き続き戸部和久が担う。これまで「風の谷のナウシカ」の共同脚本をはじめ、多くの新作歌舞伎を手がけてきた。今作のテーマを「歌舞伎のお姫様像に、ルパンのヒロインを落とし込み、歌舞伎の中における新しいお姫様像を作っていきたい」と明かす。

古典歌舞伎に出てくる姫は「本朝廿四孝（ほんちょうにじゅうしこう）」の八重垣姫、「鎌倉三代記」の時姫、「祇園祭礼信仰記」の雪姫をはじめ、自己を犠牲にして男性や家に尽くす女性が典型的だ。戸部は「今であれば現代的なお姫様像があってもいいのではないか」と常々考え続けていたという。

「無理やり結婚させられる瀬織姫の前に、スーパー自由なルパンが現れる。女性が自分を見つけ、歩いていく物語にしたい。ルパンは歌舞伎のお姫様像を導いてくれる」と期待を語る。

仏の作家モーリス・ルブランの「怪盗紳士アルセーヌ・ルパン」にも着想を得たという。「ルパンと歌舞伎のそれぞれの歴史の延長線上に、この作品を作っています」と自信を見せた。

事前講座で魅力紹介

３月８日午前１１時から東京・大手町の読売新聞東京本社３階新聞教室で、よみうりカルチャー主催による本作の事前レクチャーが開催される。戸部が講師を務め、作品の魅力や裏話、見所などを紹介する。聞き手は本紙の森重達裕・文化部次長。レクチャー後、新橋演舞場に移動し、夜の部の公演を１等席で鑑賞する。参加費はチケット代込みで１万７５００円（よみうりカルチャー会員１万７０００円）。申し込みはウェブサイトから。問い合わせは、（電）０３・３６４２・４３０１（日曜、祝日除く）。