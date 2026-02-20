前巨人3軍監督の駒田徳広氏（63）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。現役時代に“凄く見えないのに凄かった打者”を挙げた。

見た目のスイングとボールを捉える感覚がズレることもある。

駒田氏は「ブサイクなティー（打撃）やったりするんですよ、鈴木尚典ってのが…」と、横浜（現DeNA）で同僚だった1997年、1998年のセ・リーグ首位打者の名前を挙げた。

「ロングティーやってもちっとも飛ばない。今の子みたいに振り上げてブワーンじゃなくて、ライナーでスー、ポトンとしかいかない」と、鈴木氏の練習の打球を振り返った。

ところが試合で打席に入ると「ボールの入り方とか、インローのボール気味の球をファウルにしないでライト線にカーンって打つ姿見たときは“コイツ凄いな”と思った」と振り返った。

スイングの速さやヘッドスピードがあるなど見た目や数値で判断しがちだが、駒田氏は「落合（博満）さんもそう見えないし、僕もそうなんですけど、伝え方がうまくいってるからヒットになる」と、見た目では分からない打撃の感覚があると強調した。