車の修理を車体整備業者に委託した際に無償で車の運搬などをさせていたとして、公正取引委員会は２０日、日産系自動車ディーラーの「日産東京販売」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。

こうした行為が業界で慣習になっているとして、公取委は今後、業界団体に周知啓発を行う。

発表によると、日産東京販売は遅くとも２０２４年８月から２５年７月までの間、車の所有者から依頼された板金塗装といった修理業務などを２５の車体整備業者に委託した際、車や部品の引き取りや引き渡しにかかる運搬を無償で行わせていたという。期間中に無償で運搬させた車は２８０８台に上るという。故障車などを無償で運搬させる行為への勧告は初めてという。

業者側は車両を積載できる車で店舗を訪れて故障車を運搬したり、積載車を持っていない業者は他の運送業者に運搬を再委託したりするなどしていた。本来は日産東京販売側が故障車を運搬して業者の整備工場に持ち込むか、契約に運搬料を含む費用を最初から盛り込む必要があったが、どちらも行われていなかった。

公取委の調査に、整備業者側は「昔から費用を負担しているのはおかしいと思っていた」、「費用を請求すれば取引を切られる可能性があってできなかった」などと答えたという。公取委は日産東京販売に対する勧告で、再発防止以外にも整備業者側が負担していた運搬費用などを支払うよう求めた。