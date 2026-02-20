テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。FANTASTICS中島颯太のノリに「イヤかも」と拒絶した。

番組では「あざと連ドラ」をモニタリングし、作中に関西弁の男性が登場した。南海キャンディーズ山里亮太は「なんかあるのかな。関西弁の方が距離が縮まりやすいとか」と質問した。大阪出身のFANTASTICSの中島颯太は「関西弁でも仕事のときは標準語のほうが僕的にはいいのかな」と語った。

弘中アナは「120％元々関西弁？上京されてると思うんですけど、自我をずっと貫き通す関西の人ってどうなんですかね」と問題提起した。「“レペゼン関西で俺来ましたけど”みたいな。何かしらの自我がないと」と分析した。

「仕事の場だからいいんですけど、プライベートとか、飲みの席になったときに大阪のノリを強要しそうで嫌だなっていう。私はそこまで見てしまいました」と告白した。

鈴木愛理はノリよく番組に参加する中島に「意外とやっちゃってないですか？」と聞くと、中島は「やっちゃってますよ」と恥ずかしそうに答えた。

弘中アナは「例えばどんな感じ？」と聞くと、中島は「例えば飲みそうで飲まなかったときに『飲まへんのかい』みたいな、『今飲みそうやったのに』みたいな」と具体例を出した。弘中アナは「…イヤかも」と表情を曇らせ、スタジオの笑いをさそった。

中島は「関西の人って結構言っても返してくれたり、笑ってくれたりしてくれる」と語った。山里も共感し「『飲まへんのかい！』とか言ってもその後リアクションしてくれる。『ほな飲むわ！じゃあ！』って」と関西人を演じた。

弘中アナは「すてき！すてきかも、その返し」と拍手した。