¸½¥É¥éÆþÃÄ¡¦¾¾±º·ÄÅÍ¤Î¼ÁÌä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Î¡È²¹¤«¤Ê»þ´Ö¡É¡¡½õ¸Àµá¤á¤ë»Ñ¤ËÅÄÃæ¾Âç¡õ»³ùõ°Ë¿¥¤¬±þ¤¨¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í1·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥× Âè5¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡Ê20Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
µð¿Í¤Î1·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂè5¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃë²á¤®¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤È¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡¢»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Î»Ñ¤¬¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¾¾±ºÅê¼ê¤Ø°®¤êÊý¤òÀâÌÀ¡£»³粼Åê¼ê¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Á¡¢¾¾±ºÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«¤³¤ì¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾±ºÅê¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤Ê¤É¤â¹çÎ®¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¾¾±ºÅê¼ê¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾¾±ºÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤Ë¡È·è¤áµå¡É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³粼Åê¼ê¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÎý½¬¤Ø¡£»³粼Åê¼ê¤ÏÍâ21Æü¤ÎÅÐÈÄ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´À°¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ËÅÄÃæÅê¼ê¤â»¿Æ±¡£»þ´Ö¤ò¤µ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´Ø·¸À¤Î¤è¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£