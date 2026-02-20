テレンス・ウッドベリー、新天地はライジングゼファー福岡に「全力を尽くす覚悟」

ライジングゼファー福岡は2月20日、群馬クレインサンダーズを退団したテレンス・ウッドベリーと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の選手契約を締結したことを発表した。

現在38歳のウッドベリーは、203センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。日本では琉球ゴールデンキングス、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、 浜松・東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）、バンビシャス奈良、熊本ヴォルターズ、香川ファイブアローズ、信州ブレイブウォリアーズを渡り歩くと、11月に群馬へ加入し、B1第23節を終えて26試合の出場で1試合平均12.8得点4.3リバウンド2.0アシストを記録していた。

同選手はクラブを通じて「ファン、そしてブースターの皆さま、こんにちは。チームに加わることができてとても嬉しく、この機会に感謝しています。チームの成功のために必要なことは何でも努力し、競い合い、全力を尽くす覚悟です」とコメントした。

なお、福岡はB2第20節終了時点で西地区5位の17勝21敗。21日、22日は敵地の西原商会アリーナで鹿児島レブナイズと対戦する。