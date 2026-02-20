海帆<3133.T>が後場急上昇している。午後２時ごろに、アラブ首長国連邦の首都アブダビに本拠を置く国際的企業グループ、ＵＴＴグループ・コープ（以下ＵＴＴ社）と、海外における飲食事業の多角展開及び海外におけるデータセンター事業の再生可能エネルギー化及び運営において業務提携に関する覚書を締結すると発表しており、好材料視されている。



アラブ首長国連邦をはじめ、ジュネーブなどＵＴＴ社の拠点がある地域をターゲットに、欧州諸国へ日本食文化の普及を図ることが目的。また、ＵＴＴ社はアブダビに自社運用のデータセンターを建設予定であり、この運用及びデータセンターで使用する膨大な電力を再生可能エネルギーでまかなうためのクリーンエネルギー化事業においても協力して推進する。なお、契約後にはＵＴＴ社との間に連結子会社となる合弁会社を設立予定としている。



出所：MINKABU PRESS