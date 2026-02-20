福岡内定、中央大FW北浜琉星の特別指定選手登録が完了! 湘南・愛媛が新たに2種登録
Jリーグは13日、登録選手・役員の追加・抹消を発表した。
J1百年構想リーグではアビスパ福岡に2027年から加入することが内定している中央大FW北浜琉星(3年=福岡U-18)が特別指定選手として新たに登録。背番号は57番に決まった。
一方、京都サンガF.C.からラトビアのSKスーペルノバに期限付き移籍することが決まったDF飯田陸斗は登録抹消。京都では田中賢治GKコーチが新たに登録された。
J2・J3百年構想リーグでは湘南ベルマーレU-18のMF中村龍が湘南ベルマーレで、愛媛FC U-18のMF仙波隼太郎が愛媛FCでそれぞれ2種選手としてトップチーム登録。朝鮮大からガイナーレ鳥取に加入したDF鄭翔英が新たに登録された。
■J1
アビスパ福岡
57 FW北浜琉星(中央大/特別指定選手)
■J2
湘南ベルマーレ
35 MF中村龍(湘南U-18/2種)
■J3
ガイナーレ鳥取
34 DF鄭翔英(←朝鮮大)
愛媛FC
57 MF仙波隼太郎(愛媛U-18/2種)
