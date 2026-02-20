カプサイシンで脂肪燃焼を促進！管理栄養士の痩せ「スンドゥブ」
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■スンドゥブ
脂肪燃焼を促進するカプサイシン入りの韓国スープ
エネルギー 295kcal
たんぱく質 40.1g｜脂質 6.8g｜炭水化物 2.9g｜食物繊維 5.7g｜塩分 2.2g
レンチン時間
4分〜
■使用器具
▶耐熱ボウル 中
直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）
材料（1人分）
A
・絹ごし豆腐……1パック（150g）
・えのき（ほぐす）……1/3袋
・小松菜（4cm長さに切る）……1株
・キムチ……40g
・冷凍えび……50g
・鶏むね肉（そぎ切り）……100g
・鶏がらスープの素（顆粒）……小さじ1/2
・コチュジャン……小さじ1
・にんにくチューブ……2〜3cm
・水……150ml
ごま油（お好みで）……少々
糸唐辛子（お好みで）……少々
作り方
1 耐熱ボウルに、豆腐をスプーンですくって入れ、残りのAを順に入れる。ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で4〜5分加熱する（鶏肉に火が通るまで）。
2 全体を混ぜて器に盛る（そのままボウルで食べても◎）。お好みでごま油を入れ、糸唐辛子をのせる。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
・にんにくチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』