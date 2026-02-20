Uru、木村拓哉主演映画『教場 Requiem』主題歌「今日という日を」スタジオライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruが、2月20日に劇場公開となった木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌「今日という日を」のスタジオライブ映像を公開した。

■特別なアコースティック編成による歌唱

本映像は、ニューアルバム『tone』の発売を記念して実施された『Uru Premium Studio Live ～New Album「tone」～』内でのパフォーマンス。ピアノ、ギター、コーラスを携えた特別なアコースティック編成による歌唱が大きな反響を呼び、今回改めて単曲映像として公開となった。

「今日という日を」は、映画『教場 Requiem』の主題歌として書き下ろされた楽曲。木村拓哉演じる風間公親の目線に立ち、生徒たちへ向けた表には見せない深い愛情を描いた、厳粛さと凛とした重厚感を湛えた一曲となっている。

今回のスタジオライブ映像は、その楽曲の世界観をUruならではの繊細な歌声で包み込み、映画の余韻とも深く共鳴する内容に仕上がっている。

■リリース情報

2026.02.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「今日という日を」

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『tone』

