嵐の公式Instagramにて、2012年3月7日にリリースされた「ワイルド アット ハート」のジャケット写真が公開された。

■嵐5人が“相葉丈”で揃えた黒スーツで登場

「ワイルド アット ハート」は、松本潤が主演を務めた“月9”ドラマ『ラッキーセブン』（フジテレビ系）の主題歌としても話題を集めた楽曲。

公開されたビジュアルには、松本を中心に5人がそれぞれにポーズをキメながら横に並んだ姿が収められている。

5人全員が黒スーツ姿で登場。クロップドパンツにショートブーツを合わせた松本、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀、そして大野智は、レースアップシューズにソックスを合わせ、統一感のあるジャケットに仕上がっている。

MVでは、白縁のサングラスを掛けたギラギラの衣装姿の5人が、マイクスタンドを用いて踊るシーンも登場。ジャケット写真とのギャップも楽しめる。

SNSでは「みんなかっこよすぎる…」「みんな相葉丈パンツ！」「相葉丈かわよ」「松潤のマイクスタンド蹴るところ好き」「振り付け覚えたなぁ」「足元に個性が出てる！」「ズボンの丈が短くて可愛い」「嵐5人かっこよすぎる」といった声が寄せられている。

■嵐活動休止前のライブ映像「ワイルド アット ハート」