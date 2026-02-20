ハウス食品グループ本社 <2810> [東証Ｐ] が2月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の203億円→187億円(前期は213億円)に7.9％下方修正し、減益率が5.1％減→12.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の138億円→122億円(前年同期は117億円)に11.6％減額し、増益率が17.9％増→4.3％増に縮小する計算になる。



会社側からの【修正の理由】

売上高、営業利益、経常利益につきましては、売上高の停滞や事業コスト上昇の影響により前回発表予想を下回る見込みです。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、2025年９月２日に開示いたしました株式会社デリカシェフの事業譲渡に係る譲渡益の計上を見込むものの、前述の減損損失の計上や経常利益の下方修正影響により、前回発表予想を下回る見込みです。なお、今回の業績予想の修正に伴う配当予想の修正はございません。

