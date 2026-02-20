20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数452、値下がり銘柄数973と、値下がりが優勢だった。



個別ではアイビーシー<3920>、ＴＶＥ<6466>、東京衡機<7719>がストップ高。日本ギア工業<6356>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、第一カッター興業<1716>、大本組<1793>、大成温調<1904>、日本ドライケミカル<1909>など104銘柄は昨年来高値を更新。ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、ＴＢグループ<6775>、細谷火工<4274>、石川製作所<6208>、日邦産業<9913>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、フォーシーズＨＤ<3726>、リミックスポイント<3825>、みのや<386A>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>など9銘柄が昨年来安値を更新。太洋テクノレックス<6663>、住石ホールディングス<1514>、アテクト<4241>、リブセンス<6054>、マツモト<7901>は値下がり率上位に売られた。



