20日の日経平均株価は前日比642.13円（-1.12％）安の5万6825.70円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は295、値下がりは1260、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が89.05円、東エレク <8035>が67.19円、ファストリ <9983>が57.76円、イビデン <4062>が32.16円と並んだ。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を33.59円押し上げ。次いで住友電 <5802>が14.31円、大塚ＨＤ <4578>が5.68円、三井金属 <5706>が5.40円、浜ゴム <5101>が5.38円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、海運業、医薬品、機械が続いた。値下がり上位には証券・商品、輸送用機器、空運業が並んだ。



株探ニュース

