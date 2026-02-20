ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 155105 -3.7 54370
２. <1357> 日経Ｄインバ 17774 -1.2 4468
３. <1321> 野村日経平均 17034 42.3 59080
４. <1540> 純金信託 13489 4.4 23825
５. <1458> 楽天Ｗブル 13401 -3.3 64670
６. <1579> 日経ブル２ 12503 49.4 586.0
７. <1360> 日経ベア２ 10898 73.4 110.0
８. <1542> 純銀信託 9432 -4.5 36300
９. <1615> 野村東証銀行 8059 322.8 647.8
10. <1568> ＴＰＸブル 7382 132.7 883.9
11. <1306> 野村東証指数 5528 -2.3 4001
12. <1329> ｉＳ日経 3956 -21.6 5878
13. <2644> ＧＸ半導日株 3305 -44.8 3331
14. <1330> 上場日経平均 2739 195.2 59150
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2607 23.2 58840
16. <1489> 日経高配５０ 2531 35.2 3291
17. <1398> ＳＭＤリート 2177 -1.1 2067.0
18. <1571> 日経インバ 2054 1784.4 366
19. <2036> 金先物Ｗブル 2036 -3.4 227750
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2000 28.7 83400
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1969 31.4 1102
22. <1326> ＳＰＤＲ 1962 -46.4 71640
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1898 -18.2 390.6
24. <1671> ＷＴＩ原油 1612 35.8 3465
25. <1459> 楽天Ｗベア 1547 18.7 181
26. <1655> ｉＳ米国株 1305 -12.1 768.7
27. <200A> 野村日半導 1225 -52.3 3205
28. <1328> 野村金連動 1205 -1.6 18515
29. <314A> ｉＳゴールド 1177 -17.3 369.4
30. <1699> 野村原油 1011 92.6 443.6
31. <1358> 上場日経２倍 1002 22.2 103250
32. <1308> 上場東証指数 933 -19.8 3950
33. <1541> 純プラ信託 863 1.6 9720
34. <2038> 原油先Ｗブル 834 6.5 1770
35. <2516> 東証グロース 766 -35.3 585.0
36. <1343> 野村ＲＥＩＴ 704 -43.0 2151.0
37. <399A> 上場高配５０ 688 624.2 2185
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 682 -29.5 68260
39. <1346> ＭＸ２２５ 640 -44.4 58750
40. <1580> 日経ベア 627 581.5 972.5
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 584 57.0 581.1
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 573 17.9 56190
43. <1356> ＴＰＸベア２ 565 -10.5 134.9
44. <382A> ｉＦ米債３有 496 24700.0 1999
45. <435A> ｉＦ日本配当 455 124.1 2425
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 431 38.6 4040
47. <180A> ＧＸ超長米債 400 3536.4 300.0
48. <466A> ＧＸ防衛テク 386 91.1 1239
49. <315A> ＧＸ銀行高配 380 175.4 1642
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 377 -76.1 30710
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
