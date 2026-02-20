　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　155105　　　-3.7　　　 54370
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17774　　　-1.2　　　　4468
３. <1321> 野村日経平均　　 17034　　　42.3　　　 59080
４. <1540> 純金信託　　　　 13489　　　 4.4　　　 23825
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13401　　　-3.3　　　 64670
６. <1579> 日経ブル２　　　 12503　　　49.4　　　 586.0
７. <1360> 日経ベア２　　　 10898　　　73.4　　　 110.0
８. <1542> 純銀信託　　　　　9432　　　-4.5　　　 36300
９. <1615> 野村東証銀行　　　8059　　 322.8　　　 647.8
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　7382　　 132.7　　　 883.9
11. <1306> 野村東証指数　　　5528　　　-2.3　　　　4001
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3956　　 -21.6　　　　5878
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　3305　　 -44.8　　　　3331
14. <1330> 上場日経平均　　　2739　　 195.2　　　 59150
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2607　　　23.2　　　 58840
16. <1489> 日経高配５０　　　2531　　　35.2　　　　3291
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2177　　　-1.1　　　2067.0
18. <1571> 日経インバ　　　　2054　　1784.4　　　　 366
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　2036　　　-3.4　　　227750
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2000　　　28.7　　　 83400
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1969　　　31.4　　　　1102
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1962　　 -46.4　　　 71640
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1898　　 -18.2　　　 390.6
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1612　　　35.8　　　　3465
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1547　　　18.7　　　　 181
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1305　　 -12.1　　　 768.7
27. <200A> 野村日半導　　　　1225　　 -52.3　　　　3205
28. <1328> 野村金連動　　　　1205　　　-1.6　　　 18515
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1177　　 -17.3　　　 369.4
30. <1699> 野村原油　　　　　1011　　　92.6　　　 443.6
31. <1358> 上場日経２倍　　　1002　　　22.2　　　103250
32. <1308> 上場東証指数　　　 933　　 -19.8　　　　3950
33. <1541> 純プラ信託　　　　 863　　　 1.6　　　　9720
34. <2038> 原油先Ｗブル　　　 834　　　 6.5　　　　1770
35. <2516> 東証グロース　　　 766　　 -35.3　　　 585.0
36. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 704　　 -43.0　　　2151.0
37. <399A> 上場高配５０　　　 688　　 624.2　　　　2185
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 682　　 -29.5　　　 68260
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 640　　 -44.4　　　 58750
40. <1580> 日経ベア　　　　　 627　　 581.5　　　 972.5
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 584　　　57.0　　　 581.1
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 573　　　17.9　　　 56190
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 565　　 -10.5　　　 134.9
44. <382A> ｉＦ米債３有　　　 496　 24700.0　　　　1999
45. <435A> ｉＦ日本配当　　　 455　　 124.1　　　　2425
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 431　　　38.6　　　　4040
47. <180A> ＧＸ超長米債　　　 400　　3536.4　　　 300.0
48. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 386　　　91.1　　　　1239
49. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 380　　 175.4　　　　1642
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 377　　 -76.1　　　 30710
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース