20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数166、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。トライアルホールディングス<141A>、日本ファルコム<3723>、シンバイオ製薬<4582>、日本ナレッジ<5252>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>など11銘柄は昨年来高値を更新。スマレジ<4431>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、モンスターラボ<5255>、アライドアーキテクツ<6081>、ジーニー<6562>は値上がり率上位に買われた。



一方、イーディーピー<7794>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、シンカ<149A>、キッズスター<248A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、フラー<387A>など22銘柄は昨年来安値を更新。クオリプス<4894>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、窪田製薬ホールディングス<4596>、イメージ情報開発<3803>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

