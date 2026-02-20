20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.0％増の3349億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.7％増の2444億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> など15銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.49％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は7.67％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が642円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1551億500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1716億4100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が177億7400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が170億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が134億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が125億300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が108億9800万円の売買代金となった。



株探ニュース

