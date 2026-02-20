メジャー公式サイトは１９日（日本時間２０日）「ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）優勝の可能性が最も高いのはどの国？ １〜２０位までランキング」との記事を配信した。

同サイトのマイケル・クレア、ウィル・リーチ両記者による予想で１位予想は米国だった。

リーチ記者は「３年前の米国代表は、当然ながらスター選手が勢ぞろいしていた。しかし、当時の投手陣がどれほど不安定だったか、私たちはすっかり忘れてしまっているのではないか？ 米国代表で先発したのはメリル・ケリー、ニック・マルティネス、ランス・リン、そしてアダム・ウェインライトの４投手だった。そのうち２人は引退し、残りの２人は、まあ、ポール・スキーンズ（パイレーツ）と間違えられるような人ではない」と前回の先発陣をバッサリ切り捨てた。

続けて「スキーンズは米国代表のエースではないかも。なぜならタリック・スクバル（タイガース）もエースだから。つまり、チームＵＳＡは今や地球上で最高の投手２人に加え、アーロン・ジャッジ、カル・ローリー、ボビー・ウィット・ジュニア、ブライス・ハーパー、カイル・シュワーバー、アレックス・ブレグマン、ウィル・スミス、そしてガンナー・ヘンダーソンといった布陣をそろえていることになる。打撃は３年前よりも良くなっているし投手陣も格段に格段に格段に良くなっている。彼らが当然の１位だろう」と投打で敵なしと断じた。米国のＶなら２０１７年以来２度目となる。

一方、２連覇を目指す日本は２位予想だった。クレア記者は「２０２３年に優勝した時と比べると、メンバー的には少し弱体化しているかもしれない。しかし、ＷＢＣで３度の優勝経験を持ち、五輪金メダリストでもある彼らを誰かが倒さない限り、間違いなく最強のチームだ。日本の現代における圧倒的な強さは、２００６以前のキューバの国際大会での圧倒的な強さに似ている」と評価した。

さらに「大谷翔平は打撃のみを予定しているものの、山本由伸と昨季沢村賞受賞者の伊藤大海のコンビは、侍ジャパンの先発ローテーションをこれまで以上に脅威的なものにしている。打線には新たに２人のメジャーリーガー村上宗隆（ホワイトソックス）と岡本和真（ブルージェイズ）に加え、前回ケガで欠場した鈴木誠也（カブス）が加わった。さらに、セ・リーグＭＶＰの佐藤輝明も加われば、相手投手にとって逃げ場はほとんどない」と今大会の戦力を分析。それでも米国には勝てないとの読みだった。

以下３位ドミニカ共和国、４位ベネズエラ、５位プエルトリコと続いた。２０２４年プレミア１２Ｖの台湾は８位、韓国は９位の予想だった。