¡ÉÂ¾¤ÎÀ±¤«¤éÍè¤¿¡É¿Ê²½¤¹¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ß¥í¥«¥¤Â²¡×¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±³«È¯
¡¡¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦Â¸¤òÃµ¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ï¡¼¥ë¥É£²£°£²£¶¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Å¸¡×¤¬£²£°Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ê¿Í·¿¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Ê©´ë¶È£Å£î£ã£è£á£î£ô£å£ä¡¡£ô£ï£ï£ì£ó¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ß¥í¥«¥¤¡×¡£Â¾¼Ò¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´é¤ÈÉ½¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Î¿ÊÊâ¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸Á¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ¡ÂÎ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿£Á£é¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¸ì¤Ç²ñÏÃ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤è¤ê¿Í´Ö¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÆ»¶ñ¡×¡Öµ¡³£¡×´¶¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥ß¥í¥«¥¤¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÅê±Æ¤µ¤ì¤¿´é¤ò»ý¤Á¡¢²ñÏÃ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¼Â¤ËÉ½¾ðË¤«¡£Æ·¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥Ë¥áÄ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¶á´¶¤¬Ê¨¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀßÄê¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤âÂ¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£Â¾¤ÎÀ±¤«¤é¤¤¿¡Ö¥ß¥í¥«¥¤Â²¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¼ïÂ²¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡Ö¥ß¥í¥«¡×¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¥ß¥í¥¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥í¥«¥¤Â²¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ï°ÛÀ±¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö³«È¯¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¤¤ëÊý¤¬³«È¯¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤ÐÊÒ¼ê¤Ç£³¥¥í¤Þ¤Ç¤ò±¿ÈÂ¤Ç¤¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¥ß¥í¥«¥¤Â²¤Îà½¢¿¦Àèá¤Ï¡¢¼ç¤ËÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼õÉÕ¤Ê¤É¤¬¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö½ç¼¡Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£º£Ç¯£±£²·î¤Ë¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç³èÆ°³«»Ï¡ÊÈÎÇä¡Ë¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢º£ÆüËÜ¤Ëà£µ¿Íá¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥ß¥í¥«¥¤Â²¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£