サイモン・ペッグ、ロックフェラー3世役でNHKドラマ『魯山人のかまど』出演決定
藤竜也が主演を務め、古川琴音が共演する特集ドラマ『魯山人のかまど』（全4回）の放送日が、NHK総合にて3月31日より毎週火曜22時、NHK BSP4Kにて3月6日より毎週金曜20時に放送されることが決定。併せて、追加出演者、キービジュアルが解禁された。
【写真】ハリウッド俳優サイモン・ペッグ「とても光栄」 『魯山人のかまど』でロックフェラー3世役
いま世界中の食通を魅了してやまない和食。その神髄を究めることに人生を捧げた男・北大路魯山人。食と美の巨人で、傲岸不遜、傍若無人…「近寄りがたい」「扱いづらい」というのが一般的なイメージだったが、彼の考える和食の神髄は意外にも、四季折々の食材を生かし、それを愛でながら食べる家庭料理にあり、その考えは彼の生い立ちに根ざしている。
日本の原風景の中にある食材が、季節ごとに魯山人の手で、どのように唯一無二の料理になっていくのか。本作では、知られざる彼の姿を、彼を取材する女性記者の目を通して描き、その神髄に迫る。魯山人を藤、ヨネ子を古川が演じる。
本作には魯山人が交流していた多くの有名人が登場。アメリカの大富豪・ロックフェラー一族の3代目、ロックフェラー3世もそのひとりだ。彼は、日本の文化に魅せられ、魯山人とも交流があった。ロックフェラーは、魯山人のもてなしを通じて、日本人の美意識について洞察を深めていく。
第4話で、そのロックフェラー3世を演じるのは、ハリウッドでも活躍するイギリス人俳優のサイモン・ペッグ。台本の内容に共感され、出演を快諾し、日本での撮影に臨んだ。
サイモンは「台本を読んでとてもワクワクしました。日本の出演者のみなさんとともに、このドラマに出られることをとても光栄に思っています」とコメント。
「ロックフェラーは魯山人を通じて日本の文化に対する驚きと敬意を抱いたのだと思います。ドラマの中のあるシーンを通じて、彼は日本文化の本質を突然、理解するのです。それはとても美しいシーンです。神の啓示のようでもあり、和解を象徴するシーンでもあります。魯山人が実際に暮らして料理をした場所で、それを演じることができたのは、この上なくすてきな経験でした」と話している。
なお、ロックフェラー3世の妻・ブランシェットを、リサ・ステッグマイヤーが演じる。
キービジュアルは、魯山人が実際に住んでいた家で撮影。魯山人（藤）と取材記者のヨネ子（古川）が縁側に座り、共に沈みゆく夕日を眺めているイメージで、魯山人の晩年に、共に過ごすことで、ふたりが心を通わせていく様子を表している。
特集ドラマ『魯山人のかまど』（全4回）は、NHK総合にて3月31日より毎週火曜22時、3月6日よりNHK BSP4Kにて毎週金曜20時放送。
【写真】ハリウッド俳優サイモン・ペッグ「とても光栄」 『魯山人のかまど』でロックフェラー3世役
いま世界中の食通を魅了してやまない和食。その神髄を究めることに人生を捧げた男・北大路魯山人。食と美の巨人で、傲岸不遜、傍若無人…「近寄りがたい」「扱いづらい」というのが一般的なイメージだったが、彼の考える和食の神髄は意外にも、四季折々の食材を生かし、それを愛でながら食べる家庭料理にあり、その考えは彼の生い立ちに根ざしている。
本作には魯山人が交流していた多くの有名人が登場。アメリカの大富豪・ロックフェラー一族の3代目、ロックフェラー3世もそのひとりだ。彼は、日本の文化に魅せられ、魯山人とも交流があった。ロックフェラーは、魯山人のもてなしを通じて、日本人の美意識について洞察を深めていく。
第4話で、そのロックフェラー3世を演じるのは、ハリウッドでも活躍するイギリス人俳優のサイモン・ペッグ。台本の内容に共感され、出演を快諾し、日本での撮影に臨んだ。
サイモンは「台本を読んでとてもワクワクしました。日本の出演者のみなさんとともに、このドラマに出られることをとても光栄に思っています」とコメント。
「ロックフェラーは魯山人を通じて日本の文化に対する驚きと敬意を抱いたのだと思います。ドラマの中のあるシーンを通じて、彼は日本文化の本質を突然、理解するのです。それはとても美しいシーンです。神の啓示のようでもあり、和解を象徴するシーンでもあります。魯山人が実際に暮らして料理をした場所で、それを演じることができたのは、この上なくすてきな経験でした」と話している。
なお、ロックフェラー3世の妻・ブランシェットを、リサ・ステッグマイヤーが演じる。
キービジュアルは、魯山人が実際に住んでいた家で撮影。魯山人（藤）と取材記者のヨネ子（古川）が縁側に座り、共に沈みゆく夕日を眺めているイメージで、魯山人の晩年に、共に過ごすことで、ふたりが心を通わせていく様子を表している。
特集ドラマ『魯山人のかまど』（全4回）は、NHK総合にて3月31日より毎週火曜22時、3月6日よりNHK BSP4Kにて毎週金曜20時放送。