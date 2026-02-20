ソフトバンクの育成右腕の藤原大翔投手が２０日、宮崎キャンプのＡ組の紅白戦に登板し、ＭＡＸ１５５キロの圧巻の投球を披露した。紅組の３番手で４回から登板すると、１５０キロ台のストレートを連発。打者４人に無安打１四球。倉野投手コーチからの指示で５回もマウンドに上がると、２死から川瀬に内野安打を許したが、野村を中飛、栗原を左飛、山川は１５４キロのストレートで二飛に仕留めた。２回を１安打１四球の無失点だった。

藤原は２３年育成６位で飯塚高から入団。今年１月は上沢に弟子入りして、沖縄・宮古島で合同自主トレを行った。登板後には師匠から「ナイスピッチ」の声をかけられた。「自信のある真っすぐで、どんどん押して行けたのが良かった。変化球でもカウントも空振りも取れた。自信を持って（マウンドに）行けた」と初々しい笑顔。真っすぐだけでなく、縦割れのカーブとフォークのコンビネーションも効果的だった。

スタンドで見守った小久保監督は「いいですね。（１６日の）Ｂ組の練習試合でも良かった。（プロに）入ってきたときには１４０キロ出なかったのに」と成長に目を細めた。