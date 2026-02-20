３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。坂本の験担ぎ商品として注目を集めたスナック菓子「スコーン」を発売する菓子メーカー・湖池屋の広報部が２０日、スポーツ報知の取材に応じた。

２０２２年、２１歳で出場した北京五輪。ＳＰに向けた練習で曲かけの途中、ターンで転倒し「気づいたら、スコーン。天井見えてた」の“名言”が飛び出した。後にファンが坂本の演技前に人気スナック菓子「スコーン」を食べる験担ぎを生み出し、ＳＮＳを中心に話題を集めた。

同社の広報部は「銀メダルおめでとうございます。験担ぎとして坂本選手の力になれて光栄ですし、こちらこそ坂本選手から元気をもらいました」と祝福した。

「スコーン」は１９８７年から発売が開始され、現在４品を展開中。年間約８５００万袋の売り上げを誇る。坂本ファンのムーブメントを同社が認識したのは、昨年３月の世界選手権時。思わぬ形で脚光を浴びたが「まさかうちの商品がこういった形で使われるとは思っていませんでした。新しい商品の価値を発見することができました」と感謝した。

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート団体が始まった６日、同社はＸ（旧ツイッター）を更新。「どうやら湖池屋スコーンが『願掛け』に使われているんだとか…湖池屋も今日からスコーンをたくさん食べて応援したいと思います」とつづると、２９００いいねがつく大反響を呼んだ。「オリンピックの期間中、『スコーン』が頭から離れませんでした。坂本選手のファンの方々の熱量が高かったのは、坂本選手の人柄があってこそだと思います。その大きなムーブメントに我が社の商品まで巻き込んでもらい、うれしい気持ちと応援の気持ちでいっぱいでした」と語った。