『TGC』櫻坂46＆日向坂46から7人出演 アーティストにCUTIE STREETとCORTIS決定
3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、アイドルグループ・櫻坂46と日向坂46からメンバー7人が出演することが決定した。さらに、メインアーティスト第4弾としてCUTIE STREETとCORTISの出演も発表された。
【画像】かっこよすぎ…！TGC初出演が決まった“最高の新人”CORITS
出演するのは、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（崎はたつさき）、的野美青、日向坂46から金村美玖、小坂菜緒の7人。すでに発表されている乃木坂46の梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめ、一ノ瀬美空、井上和、川崎桜（崎はたつさき）と合わせて、坂道グループから14人が出演する。
CUTIE STREETは、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した8人組アイドルグループ。デビュー曲「かわいだけじゃだめですか？」はストリーミング再生2億回、TikTok総再生回数74億回を突破し、2025年12月30日放送の第67回『輝く！日本レコード大賞』で新人賞を受賞した。5月27日に3rdシングルCDを発売し、5月・6月には東京・兵庫でアリーナ単独公演4DAYS、8月25日・26日には日本武道館でデビュー2周年ライブを控える。
CORTISは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを擁するBIGHIT MUSICからデビューしたボーイグループ。2025年発売のデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、同年デビュー新人で唯一の韓国ミリオンセラーを達成。「2026 D AWARDS with upick」「2025 MAMA AWARDS」「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」「第40回 ゴールデンディスクアワード」などで新人賞を総なめにし、TGC初出演となる。
さらに、メインモデルには池田エライザ、岡崎紗絵、茅島みずき、YUUKI（IS:SUE）らが追加決定。ゲストとして、日本実写映画で歴代1位となった『国宝』に出演した俳優の黒川想矢も初出演が発表された。
●『TGC2026S/S』出演者一覧 ※50音順（2月21日時点）
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、他
【ゲスト】
黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、他
【メインアーティスト】
EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、他
【MC】
EXIT、鷲見玲奈
【スタジオMC】
柏木由紀
【画像】かっこよすぎ…！TGC初出演が決まった“最高の新人”CORITS
出演するのは、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（崎はたつさき）、的野美青、日向坂46から金村美玖、小坂菜緒の7人。すでに発表されている乃木坂46の梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめ、一ノ瀬美空、井上和、川崎桜（崎はたつさき）と合わせて、坂道グループから14人が出演する。
CORTISは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを擁するBIGHIT MUSICからデビューしたボーイグループ。2025年発売のデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、同年デビュー新人で唯一の韓国ミリオンセラーを達成。「2026 D AWARDS with upick」「2025 MAMA AWARDS」「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」「第40回 ゴールデンディスクアワード」などで新人賞を総なめにし、TGC初出演となる。
さらに、メインモデルには池田エライザ、岡崎紗絵、茅島みずき、YUUKI（IS:SUE）らが追加決定。ゲストとして、日本実写映画で歴代1位となった『国宝』に出演した俳優の黒川想矢も初出演が発表された。
●『TGC2026S/S』出演者一覧 ※50音順（2月21日時点）
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、他
【ゲスト】
黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、他
【メインアーティスト】
EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、他
【MC】
EXIT、鷲見玲奈
【スタジオMC】
柏木由紀