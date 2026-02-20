ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、アメリカのアリサ・リュウが金、坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅に輝いた。

表彰式ではメダルとともに渡される大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみをメダルのリボンに固定する方法を坂本がリュウに伝授する場面があり、ＳＮＳでは「日本伝統のティナ固定法」と話題を集めている。（デジタル編集部）

表彰式のマスコット、鍵山が動画で伝授

ティナは山岳地域に生息するオコジョがモチーフ。表彰式では、冬の花「スノードロップ」のキャラクター「ザ・フロ」のぬいぐるみとペアでメダルとともに授与される。フィギュア団体で銀メダルを獲得した日本チームが、二つのぬいぐるみをリボンに引っかけるように固定して記念撮影に応じ、胸元にずらりと並んだティナの姿が話題になった。

さらに、二つの銀を獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ）がティナをセッティングする動画を、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が公式ＳＮＳで公開。ティナを持つ手が空くことから「これならしっかり拍手できる」と注目を集めていた。

フィギュア女子フリーの表彰式では、中井に続いて坂本が手慣れた様子でティナを固定。最後に手渡されたリュウが「これって……」と戸惑う表情をすると、察した坂本が即座にリュウの胸元で金メダルとティナをセットしてみせた。

ＳＮＳでは、「坂本花織がリュウに技を伝授」「花織ちゃんの優しさが伝わった」「日本から世界へ広がれ、ティナ固定！！」などと評判になっている。