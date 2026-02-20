画像は山下達郎オフィシャルYouTubeチャンネルより

どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。

なんと！
あの山下達郎さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが入ってきましたよ！
山下達郎さんの公式サイトなどで発表されているのですが…
ん？ミュージックビデオは前からYouTubeで公開してませんでしたっけ？
なんかちょっとよくわからないのですが、嬉しいニュースという事には変わりはありません！

少し前にはこの超名曲の映像も公開されて話題になりましたよね。

●山下達郎「クリスマス・イブ　(Christmas Eve)」 MV

この映像は2013年に発表されたバージョンで、広瀬すずさんや小関裕太さん、そして牧瀬里穂さんが出演されています。豪華だなぁ！

他にもこんな動画もあります。

●マクセルUDカセットテープCM (RIDE ON TIME 朝日篇)

達郎さんが出演されたCM映像を公式が公開！！
1980年に放送された映像だそうで、当時新曲だった『RIDE ON TIME』がCMソングとして使用されています。
これはありがたく貴重な映像だぁ！！！

今後、是非…無いとは思っていますが…ライブ映像も公開してくれたら本当に本当に嬉しいなぁ…と思いながら、願いながらこのチャンネルを追いかけていきたいと思います！

というわけでNicheee!はこれからも、山下達郎さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！

それではお達者で！また！

（Written by 雑学言宇蔵）
