山下達郎さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は山下達郎オフィシャルYouTubeチャンネルより
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんと！
あの山下達郎さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが入ってきましたよ！
山下達郎さんの公式サイトなどで発表されているのですが…
ん？ミュージックビデオは前からYouTubeで公開してませんでしたっけ？
なんかちょっとよくわからないのですが、嬉しいニュースという事には変わりはありません！
少し前にはこの超名曲の映像も公開されて話題になりましたよね。
●山下達郎「クリスマス・イブ (Christmas Eve)」 MV
この映像は2013年に発表されたバージョンで、広瀬すずさんや小関裕太さん、そして牧瀬里穂さんが出演されています。豪華だなぁ！
他にもこんな動画もあります。
●マクセルUDカセットテープCM (RIDE ON TIME 朝日篇)
達郎さんが出演されたCM映像を公式が公開！！
1980年に放送された映像だそうで、当時新曲だった『RIDE ON TIME』がCMソングとして使用されています。
これはありがたく貴重な映像だぁ！！！
今後、是非…無いとは思っていますが…ライブ映像も公開してくれたら本当に本当に嬉しいなぁ…と思いながら、願いながらこのチャンネルを追いかけていきたいと思います！
というわけでNicheee!はこれからも、山下達郎さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
