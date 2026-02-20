小松菜奈、首都高でのモデルショット公開！ 車が走っていない道路を大胆に渡る姿や圧巻スタイルを披露
俳優の小松菜奈さんは2月19日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】小松菜奈の個性が際立つモデルショット
小松さんの格好いいモデルショットだけではなく、普段は交通量の多い首都高での撮影という点も注目を集めそうです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】小松菜奈の個性が際立つモデルショット
道路を渡ろうとする姿小松さんは投稿に、日の出の絵文字と共に1枚の写真を載せています。朝の首都高速道路と思われる場所で撮影した自身のモデルショットです。横断歩道のない道路を渡ろうとしている最中で、小松さんが向かう先には白い障害物のようなものが落ちています。
小松さんの格好いいモデルショットだけではなく、普段は交通量の多い首都高での撮影という点も注目を集めそうです。
圧巻のスタイルも披露同日の別投稿でもモデルショットを3枚公開していた小松さん。こちらも首都高で撮影したようです。日が出てきて明るい時間の写真となっています。3種の異なる衣装に身を包み、中には圧巻のスタイルが際立つ写真も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)