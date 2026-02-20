チロルチョコ、“小さくなった”の声に「ずっとサイズ変わってません！」声明。「知らんかった…」
チロルチョコの公式X（旧Twitter）は2月19日に投稿を更新。製品が“小さくなった”という声を受け、公式見解を発表しました。
【写真】チロルチョコの大小を比較
「袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを混同されていると推察します」と、投稿には小さいサイズの製品と大きいサイズの製品の比較ショットを1枚載せています。
コメントでは、「多くの方が知らなくなっているんだと思います」「なるほど、そんな事実が！ それは知らなかったです」「チロルチョコが小さくなったんじゃない。俺たちが成長して大きくなったんだよ」「逆にこんなに大きかったっけ？ってなってた」「知らんかった…」「これは、知っとくべきですよね」などの声が寄せられました。
「逆にこんなに大きかったっけ？ってなってた」同アカウントは、「定期的に『チロルチョコが小さくなった』とのご意見を見かけるのですが、声を大にして言いたいです」と書き出し、「ずっとサイズ変わってません！！」と宣言しました。
