【脳トレ】「51×49」を1分以内に解く魔法の公式？ 中学で習う公式を使えば一瞬！
ちょっとした隙間時間で取り組める「脳トレ算数クイズ」！
今回はしっかり計算すると時間がかかりますが、数字の「共通点」に気付けるとスムーズに解ける問題です。
51 × 49 ＝ □
ヒント：「50」という数字を基準に考えてみてください。
▼解説
暗算をスムーズにするコツは、「（a ＋ b）（a − b）＝ a² − b²」という乗法公式を活用することです。
今回の計算式に当てはめてみると、次のようになります。
51 × 49
＝ (50 ＋ 1) × (50 − 1)
＝ 50² − 1²
＝ 2500 − 1
＝ 2,499
「50×50」は2,500だとすぐに分かるので、そこから「1」を引くだけで答えにたどり着けます。
このように、数字をキリの良い数の「足し算」と「引き算」に分解することが、算数クイズを解く際の大きな武器になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
