長期休みに行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキング！ 2位「タオル美術館」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ冬の空気から、柔らかい日差しへと移り変わる今の時期は、新しい旅の目的地を探すのにも絶好のタイミングです。家族や友人と「次はどこへ行こうか」と語り合いながら、思い出に残る休暇のプランを練ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：タオル美術館／39票2位は今治市にある「タオル美術館」です。名産品であるタオルの製造工程を見学できるほか、タオルで作られたアート作品やキャラクターとのコラボ展示が楽しめるユニークな施設。広大なヨーロピアンガーデンも併設されており、写真映えするスポットも満載。お土産選びも楽しく、女性や家族連れを中心に長期休みの旅行先として支持されています。
1位：道後温泉／163票圧倒的な票数で1位に輝いたのは「道後温泉」でした。日本最古といわれる温泉地で、国の重要文化財である「道後温泉本館」の風情ある建物は愛媛観光のシンボル。周辺のハイカラ通りでの食べ歩きや、アート作品が点在する温泉街の散策など、非日常を存分に味わえる名湯です。心ゆくまで癒やされたい長期休みには欠かせないスポットです。
