アース製薬は、新製品「らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター」を2月20日から発売する。

近年、エアコンセルフケア市場は伸長基調にあるが、エアコン内部の手入れに関して多くの消費者が「使い始めの不安」を感じており、特に「エアコンが壊れないか」という点が第1位に挙げられている（2024年6月 同社調査（n＝183））。また、エアコンフィルターの掃除においては、掃除機や水洗いのみで対応する消費者が大半を占めている。しかし、リビング・ダイニング（LDK）に設置されたエアコンフィルターには、室内のホコリに加え、料理などに由来する油の粒子も吸い込まれて付着し、油とホコリが混ざった複合汚れとなっている。この油分を含む汚れは、水洗いだけでは落としきれず、目詰まりの原因となり、結果としてフィルター本来の集塵機能を弱めてしまう可能性がある。そこで同社は、この「落としにくい複合汚れ」と「掃除の手間」という消費者の不満を解消するため、「バチっとはじける泡が汚れをボコっと浮かして洗浄」するという機能を持つ同製品を発売する。



「らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター」

「らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター」は、フィルター付きの家電を多用し、定期的に手入れしている消費者にとって、掃除の負担を大幅に軽減し、高性能なフィルター環境を維持できる製品となっている。

勢いよくはじける「バチボコ泡」が、フィルターの網目の奥まで入り込み、こびりついた油分を含む複合汚れを浮かし落とす。フィルターを外して全体にムラなくスプレーし、約5分放置し水で洗い流すだけで良い（汚れがひどい場合は、スポンジ等で軽くこすり洗いしてほしいとのこと）ため、面倒なこすり洗いが不要となっている。これによって、ブラシなどを使用することでフィルターの網目を崩してしまう心配もない。

水洗いのみの場合と比較して洗浄後のホコリ補集率（集塵効果）をアップさせ、フィルター本来の機能を強化（自社試験。塵捕集性を無処理区と比較して評価。材質や風量等の使用環境によって効果は異なる）。より良い空気環境を求める消費者のニーズに応える。

油とホコリの複合汚れだけでなく、花粉やカビまでしっかり洗い流す。さらに、エアコンフィルターだけでなく、空気清浄機のプレフィルター、浴室乾燥機や洗濯乾燥機の乾燥フィルター、換気口のエアフィルターなど、家中の様々なフィルターや網戸などに使用でき、これ1本でまとめて手入れが可能になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月20日（金）

アース製薬＝https://corp.earth.jp