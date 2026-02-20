あなたの“ちょっと幸せ”を手伝う雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）を展開するパルとJALグループの商社JALUXは、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、3月2日から全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売を開始する。



左から：シールブック、KIDS キャリーケース、マザーズバッグ

今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品を用意した。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」をはじめ、「自分で押したい」という子どもが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」、さらには親子でお揃いで使える「フード付きネックピロー」や「携帯スリッパ」など、JALで働くスタッフの声をもとに“親子でも使える”ことにもこだわって企画されたラインアップとなっている。



左から：キャリーケース用ドリンクホルダー 、パスポートケース、フード付きネックピロー

［小売価格］

仕掛け絵本：550円

シールブック：550円

水で描けるお絵かきブック：550円

ウォッシュバッグ：330円

使い捨て吸水シート6枚セット：330円

使い捨てお食事エプロン8枚セット（2種）：各330円

KIDSフードつきネックピロー：1100円

フードつきネックピロー：1320円

KIDS携帯スリッパ：550円

携帯スリッパ（2サイズ）：各880円

KIDSアイマスク：330円

アイマスク：550円

授乳ケープ：1650円

エコバッグ：550円

ミルクポーチ：880円

ポケットティッシュ＆マナーロールポーチ：880円

キャリーケース用ドリンクホルダー：550円

マザーズバッグ：1650円

パスポートケース：880円

吊り下げポーチ：1650円

圧縮おむつポーチ：1100円

洗える収納ポーチ：S 330円／M 550円／L 880円

トラベルポーチ：S 550円／M 880円

ストックバッグ：550円

キャリーオントラベルバッグ：330円／550円

KIDSヘッドホン：1980円

KIDSキャリーケース：5500円

（すべて税込）

［発売日］3月2日（月）

JALUX＝https://www.jalux.com

日本航空＝https://www.jal.com/ja