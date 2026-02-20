パルとJALUX、JALとコラボした旅行アイテム全27商品を雑貨店「3COINS」と通販サイト「PAL CLOSET」で販売
あなたの“ちょっと幸せ”を手伝う雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）を展開するパルとJALグループの商社JALUXは、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、3月2日から全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売を開始する。
今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品を用意した。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」をはじめ、「自分で押したい」という子どもが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」、さらには親子でお揃いで使える「フード付きネックピロー」や「携帯スリッパ」など、JALで働くスタッフの声をもとに“親子でも使える”ことにもこだわって企画されたラインアップとなっている。
［小売価格］
仕掛け絵本：550円
シールブック：550円
水で描けるお絵かきブック：550円
ウォッシュバッグ：330円
使い捨て吸水シート6枚セット：330円
使い捨てお食事エプロン8枚セット（2種）：各330円
KIDSフードつきネックピロー：1100円
フードつきネックピロー：1320円
KIDS携帯スリッパ：550円
携帯スリッパ（2サイズ）：各880円
KIDSアイマスク：330円
アイマスク：550円
授乳ケープ：1650円
エコバッグ：550円
ミルクポーチ：880円
ポケットティッシュ＆マナーロールポーチ：880円
キャリーケース用ドリンクホルダー：550円
マザーズバッグ：1650円
パスポートケース：880円
吊り下げポーチ：1650円
圧縮おむつポーチ：1100円
洗える収納ポーチ：S 330円／M 550円／L 880円
トラベルポーチ：S 550円／M 880円
ストックバッグ：550円
キャリーオントラベルバッグ：330円／550円
KIDSヘッドホン：1980円
KIDSキャリーケース：5500円
（すべて税込）
［発売日］3月2日（月）
JALUX＝https://www.jalux.com
日本航空＝https://www.jal.com/ja