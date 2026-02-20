第一三共ヘルスケアは、ねむけ・だるさに効くドロップタイプの眠気防止薬「カフェロップ」（OTC医薬品：第3類医薬品）を3月5日にリニューアル発売する。

「カフェロップ」は昨年4月から販売を一時休止していた。販売休止中は再開を望む多くの声を頂戴しており、今回製造体制が整ったので、処方や味などの中身はそのままに、新しいパッケージデザインでリニューアル発売する。なお、今回の発売にあたり、昨今のエネルギーや物流費の上昇に伴い、原材料および包装資材の価格高騰が長期化していることを受け、価格改定も実施する。

眠気防止薬は錠剤やドリンク剤が中心だが、同製品は口中で溶かしながら服用するコーヒー風味のドロップタイプであり、2001年の発売以来、多くの支持を得ている。持ち運びやすいスティック包装なので、仕事、勉強、運転時など、ねむけやだるさが気になるシーンに合わせて服用できる。

同社は同製品を通じて、一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

製品特長は、無水カフェイン500mg（12粒あたり）が大脳皮質に作用して、ねむけ・だるさを除去するドロップタイプの眠気防止剤。2粒中に、コーヒー約1杯分に相当するカフェインを含有している。携帯に便利なスティック包装になっている。

［小売価格］352円（税込）

［発売日］3月5日（木）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp