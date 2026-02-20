味の素AGFは、「『ブレンディ』マイボトルスティック」から、機能性表示食品である“いいこと毎日シリーズ”3品種を3月30日から発売する。

特定保健用食品および機能性表示食品のペットボトル液体茶市場は2024年4月〜2025年3月の杯数ベースで128％（2022年度同期比）（インテージSCI 液体茶（400〜699ml、PET、特定保健用食品および機能性表示食品）市場（味の素AGF定義）／2022年4月〜2025年3月の期間中に、4〜3月を1年とした場合の各年の推計販売杯数）と伸長しており、健康志向が高まっていると考えられる。また、ストレス緩和市場（GABAをはじめ、テアニン、乳酸菌などを主成分とする商品で、ストレスの緩和を訴求した商品を対象とした市場）は2024年1月〜2024年12月の金額ベースで222％（2022年同期比）（富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧2026 健康志向食品編」〈ストレス緩和市場〉を元に味の素AGF算出）と伸長しており、カラダの健康だけではなく、ココロの健康に対する関心も高まっている。



「『ブレンディ』マイボトルスティック」〈いいこと毎日 ブレンド茶〉

そこで今回、「ココロとカラダの健康」、そして明日のよりよい生活に貢献することを企業理念として掲げる味の素AGFは、毎日の健康習慣を応援するため、機能性表示食品の「『ブレンディ』マイボトルスティック いいこと毎日」シリーズを新たに発売する。



「『ブレンディ』マイボトルスティック」〈いいこと毎日 紅茶〉

〈いいこと毎日 緑茶〉は、BMIが高めの人の体脂肪を減らすのを助ける機能があることが報告されているローズヒップ由来ティリロサイドが含まれている。〈いいこと毎日 ブレンド茶〉は、食後血糖値や、食後の血中中性脂肪値が高めの方の食後血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されているイソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれている。〈いいこと毎日 紅茶〉は、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されているGABAが含まれている。苦みが少ないすっきりとした風味と、1日摂取目安量が「1日1本」であることが特長で、毎日飲みやすい設計になっている。また、スティック1本を350ml〜500mlの水やお湯でパッと溶かすだけで手軽に作れるマイボトル用ドリンクのため、好みの温度や濃さで楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月30日（月）

味の素AGF＝https://agf.ajinomoto.co.jp