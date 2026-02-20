“ウガウガファミリー”の友情旅行『IN THE SOOP』、テレビ初放送決定 BTS・V、パク・ソジュン、パク・ヒョンシクらの飾らない素顔を公開
BTSのVが企画した3泊4日の友情旅行に密着したリアルバラエティー番組『IN THE SOOP フレンドケーション』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で31日（後7：00〜後11：10／全4話一挙放送）にテレビ初独占放送されることが決定した。
【場面ショット】おそろいのパジャマ姿で癒やしの笑顔を見せるBTS・V
2022年の冬に撮影された『IN THE SOOP フレンドケーション』は、“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なBTSのV、俳優のパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、そしてミュージシャンのPeakboyという、互いに気心の知れた親友5人による3泊4日の友情旅行を追った記録。Vの「思い出を残したい」という発案から実現した今回の旅は、自然豊かな韓国・江原道の高城（コソン）を舞台に、彼らの素朴な日常や飾らない素顔が描かれていく。
自然豊かな森の中のハウスでは、おそろいのパジャマで過ごし、1台のベッドに仲良く並んで眠りに就く修学旅行のようなひとときが描かれ、ついつい頬が緩んでしまう。
旅先でさまざまなアクティビティを楽しむ姿も見逃せない。5人全員で挑む初めての船上釣りでは想像以上の激しい揺れに、思わず「家に帰りたい」と弱音を吐いてしまうメンバーも。対照的に、Vとヒョンシクは雄大な海の景色を楽しみながら、期待に胸を膨らませる。果たして無事に魚を釣り上げることができるのか…。
今回の旅でVが最も熱望していたのがアイススケート。「インラインはよく分からないんだけど、アイススケートは少し上手な気がする」と自信ありげに話すが、見事な適応力で絵になる滑りを見せる友人らに対し、Vはどのようなパフォーマンスを披露するのか。
手作りの料理を囲んで食事を楽しんだり、寝る間も惜しんで本音で語り合ったり、かけがえのない時間を過ごす友人達。それぞれの分野で活躍しながらも、互いの悩みに寄り添い、多くを語らずとも温かく見守り、笑い合える仲間がいる。お互いをリスペクトし、記憶に残る大切な思い出を刻んでいく様子に、誰もが心を打たれる内容となっている。
【場面ショット】おそろいのパジャマ姿で癒やしの笑顔を見せるBTS・V
2022年の冬に撮影された『IN THE SOOP フレンドケーション』は、“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なBTSのV、俳優のパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、そしてミュージシャンのPeakboyという、互いに気心の知れた親友5人による3泊4日の友情旅行を追った記録。Vの「思い出を残したい」という発案から実現した今回の旅は、自然豊かな韓国・江原道の高城（コソン）を舞台に、彼らの素朴な日常や飾らない素顔が描かれていく。
旅先でさまざまなアクティビティを楽しむ姿も見逃せない。5人全員で挑む初めての船上釣りでは想像以上の激しい揺れに、思わず「家に帰りたい」と弱音を吐いてしまうメンバーも。対照的に、Vとヒョンシクは雄大な海の景色を楽しみながら、期待に胸を膨らませる。果たして無事に魚を釣り上げることができるのか…。
今回の旅でVが最も熱望していたのがアイススケート。「インラインはよく分からないんだけど、アイススケートは少し上手な気がする」と自信ありげに話すが、見事な適応力で絵になる滑りを見せる友人らに対し、Vはどのようなパフォーマンスを披露するのか。
手作りの料理を囲んで食事を楽しんだり、寝る間も惜しんで本音で語り合ったり、かけがえのない時間を過ごす友人達。それぞれの分野で活躍しながらも、互いの悩みに寄り添い、多くを語らずとも温かく見守り、笑い合える仲間がいる。お互いをリスペクトし、記憶に残る大切な思い出を刻んでいく様子に、誰もが心を打たれる内容となっている。