日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が２０日、３月のＷＢＣで対戦する相手が実戦を行う球場へ、コーチ陣を派遣する方針を明かした。ライバルチームを“丸裸”にし、本番に向けた準備を整える。

１次リーグ（Ｃ組、東京ド）の３月６日、初戦の相手・台湾代表は２６日にソフトバンク、２７日に日本ハムと対戦するため、会場の台湾へ吉見一起投手コーチが偵察に訪れる。同７日の２戦目に対戦する韓国代表は今月、沖縄で韓国プロ球団と試合を行う予定でそこに金子誠ヘッドコーチを派遣。同８日の３戦目の相手、オーストラリアは他国を警戒しているとみられるが、可能な限り情報を集める構えだ。

「（集めたデータなどを）元にコーチに新しい情報を更新して連絡して相談というのは毎日やる」。例えば「バッターは韓国は、ここが強いとか弱いはあるけど、プロ野球なので弱いところはオフに改善してくる。生で見ないと分からない部分がある。有効に使おうと思います」と説明する。

情報戦の準備も徹底的に行う。ドジャース・大谷の通訳を務め、データ分析の専門家・アイアトン氏が侍に加わるが、同氏には「そこ（データ班）をメインでやってもらうのがいいと思っています」と期待した。

打てる手は全て打ち、最善を尽くして悲願の世界一連覇を狙う。