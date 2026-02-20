¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Êó¹ð¿ô¡¡3½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å²ó¤ë¡¡¤³¤ÎÀè¤Ï´¥Áç¤Èµ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ
º£Æü20Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯Âè7½µ(2·î9Æü¡Á15Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï41.44¿Í¤Ç¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î30¿Í¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢´¥Áç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¡¢ÆüÃæ¤ÈÄ«ÈÕ¤Îµ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Êó¹ð¿ô¡¡3½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨
º£Æü20Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ8Ç¯Âè7½µ(2·î9Æü¡Á15Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢157,713¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢41.44¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å°ìÃ¶¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè5½µ(1·î26Æü¡Á2·î1Æü)¤ËºÆ¤Ó·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢3½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤â¡¡µ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ
Íè½µÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤ÇÃø¤·¤¤¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ï¾¯¤·ÏÂ¤é¤°¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï4·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï°ìÆü¤Î¤¦¤Á¤Îµ¤²¹º¹¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
