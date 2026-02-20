今季ＪＦＬに降格した沼津は２０日、裾野市内で順大と練習試合（４５分×２本）を行い、２―１で勝利した。２本目途中から出場した今季加入のＧＫ大久保択生（３６）は、安定したセービングで無失点に抑え存在感を示した。かつてＪ１清水でもプレーし、岩手から完全移籍で加入した守護神は「目標はＪリーグに戻ること。それだけだと思っています」と復帰への決意をにじませた。

鋭いシュートに横っ跳びで対応するなど、随所で好守を披露。静岡でのプレーは、２０１９年８月から２３年まで在籍した清水時代以来の“帰還”となる。今季就任した篠田善之監督とは、１９年に清水で指導を受けた間柄だ。「篠さんの力になりたいという思いもありました。清水にいる時も、沼津とは練習試合で対戦していました」と縁を明かした。

静岡への愛着は強い。沼津が降格する前、県内にはＪクラブが４つあった。“サッカー王国”の灯を絶やしたくないという思いが、加入の決め手になったという。「静岡のサッカー熱が下がるのは嫌ですし、自分が力になれるのであれば」。ベテランＧＫは、クラブ再建への思いを口にする。

チームには同学年の元日本代表ＦＷ川又堅碁も在籍するが、９月生まれの大久保がチーム最年長となる。「僕も偉大な先輩たちを見てきた。同じようにはいかないかもしれませんが、みんなの手本になれればうれしい」。清水のほか横浜ＦＣ、ＦＣ東京などＪリーグでは通算２２８試合に出場した経験をチームに還元する。

今季のＪＦＬはＪリーグ秋春制への移行に伴い、昇降格のない特別大会が行われる。初戦は３月２１日にアウェーでＹＳ横浜と対戦。ホーム開幕戦は２９日に新宿を迎え撃つ。開幕までは約１か月。「けがなくコンディションを徐々に上げていきたい」と、静かに闘志を燃やした。（伊藤 明日香）