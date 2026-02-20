のん、小宮山莉渚の手作りシュークリームを手に…仲良し２ショット
俳優・アーティストののんが20日までにオフィシャルブログを更新。モデルで俳優の小宮山莉渚との撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深夜0：24）に出演中ののんと小宮山。第７話放送前に、のんは「34分からです」と題してブログを更新すると「本日こち予備第７話！10分押しの24:34から放送です」と呼びかけ。「前回大ピンチでしたね。いよいよ サピピの能力がわかるようです！お楽しみに」とストーリーの展開にも触れ、期待をあおった。
あわせて、黒を基調としたタクティカル風の衣装にベストやゴーグルを合わせたクールなミリタリーテイストな装いののんと、対照的にピンクのショート丈ジャケットに黒のインナーを合わせたカジュアルなコーディネート姿の小宮山が並んでピースをする撮影オフショットを公開。
のんの手には「小宮山莉渚ちゃんの作ったシュークリーム」が握られており、ドラマの緊迫感とは異なる和やかなオフショットとなっている。
この投稿にファンから「可愛い」「二人ともカワイイ〜」「なちゃんのお菓子プロ級」「グッドスマイルグッジョブ」「サピピちゃん、元気で可愛くて良い」「こち予備の 女性陣、丘さん含め、みんな面白い＆可愛い」「シュークリームいいな」「みんなの能力面白すぎ」「第７話も面白かった♪」「サピピが頑なに能力を使わなかった理由も納得♪」などの声が寄せられている。
