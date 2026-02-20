¡Ú Æ£²¬¹°¡¢ ¡Û¡Ö¤Þ¤¿1¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×80ºÐ¤ò·Þ¤¨¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼½ËÊ¡¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°×¡¹¤ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥¡¦ÉðÆ»²È¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç80ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ£²¬¹°¡¢ ¡Û¡Ö¤Þ¤¿1¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×80ºÐ¤ò·Þ¤¨¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼½ËÊ¡¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°×¡¹¤ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡×
Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤Þ¤¿1¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤È¿¿¿´¡×¡ÖÉð»ÎÆ»¤Î¿´¤ò±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢À¸³¶¤ò´Ó¤¯·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡¢¿¼¼Õ¡¢¹ç¾¸¡¢¡×¤È¿´¤ò¹þ¤á¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖÆ£²¬¤µ¤ó¤Î£±¹æ¤¬¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°×¡¹¤ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê»ø¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ´¤ì¤ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û