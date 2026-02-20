＜バリキャリ義姉に劣等感＞「ちょっと相談ある…」発想がキモい！夫からドン引き提案【第3話まんが】
私はハヅキ。姉からプレゼントが届いて以来、夫ユウスケの暴言がエスカレート。毎日悪口を言われるようになりました。腹が立ち母に相談すると、母は「ユウスケくんはきまりが悪いのかも」と指摘しました。母の言う通り、私はユウスケの劣等感を刺激しているのかもしれません。姉を庇うほどユウスケを追い詰めているのならばどうすれば……？ すると母はあっさりと、「放っておけばいい」とアドバイスしてくれました。ユウスケの愚痴は聞き流し、私が姉の善意を受け止めることが大切だと。冷静になれた気がします。
ユウスケはいまだに姉に対する不満を時折口にしますが、私は母のアドバイス通り、聞き流すようにしていました。しかしユウスケの表情は晴れません。するとある日、ユウスケはとんでもない提案を私にしてきたのでした。
「ヤヨイさんからもらったプレゼントやお祝い、うちの両親や兄からもらったってことにしてよ」一瞬何を言われたのか理解できず、固まってしまいました。ユウスケの主張に、私は顔をゆがめます。はっきり言って、その考えが気持ち悪い。なんで子どもたちにそんな嘘をつかなきゃいけないのでしょうか。
姉への不満を抱え続けるユウスケ。
ある日「今後、ヤヨイさんからのプレゼントは、うちの両親や兄からもらったということにしてほしい」と言いだしました。その発言に私はびっくり。
断ったことで罵られたので、私も我慢の限界を超えました。
「そんなに愛をあげたいのなら、自分の金で買って渡せ！ 人の善意を盗むなんて卑怯だ！」と言い放つと、ユウスケは顔を真っ赤にして言葉を失っていました。
強い言葉を言ってしまったことに後悔しましたが、ユウスケの卑怯な提案を受け入れる気はありません……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
ユウスケはいまだに姉に対する不満を時折口にしますが、私は母のアドバイス通り、聞き流すようにしていました。しかしユウスケの表情は晴れません。するとある日、ユウスケはとんでもない提案を私にしてきたのでした。
「ヤヨイさんからもらったプレゼントやお祝い、うちの両親や兄からもらったってことにしてよ」一瞬何を言われたのか理解できず、固まってしまいました。ユウスケの主張に、私は顔をゆがめます。はっきり言って、その考えが気持ち悪い。なんで子どもたちにそんな嘘をつかなきゃいけないのでしょうか。
姉への不満を抱え続けるユウスケ。
ある日「今後、ヤヨイさんからのプレゼントは、うちの両親や兄からもらったということにしてほしい」と言いだしました。その発言に私はびっくり。
断ったことで罵られたので、私も我慢の限界を超えました。
「そんなに愛をあげたいのなら、自分の金で買って渡せ！ 人の善意を盗むなんて卑怯だ！」と言い放つと、ユウスケは顔を真っ赤にして言葉を失っていました。
強い言葉を言ってしまったことに後悔しましたが、ユウスケの卑怯な提案を受け入れる気はありません……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙