＜速報＞岩井千怜が10バーディ『62』 米自己ベストで暫定2位「自分でもビックリ」
＜ホンダLPGAタイランド 2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。岩井千怜が10バーディ・ボギーなしで回り、米ツアー自己ベストとなる「62」をマーク。首位と1打差のトータル13アンダー・2位タイでホールアウトしている。
【最新スイング】安定感バツグン！ 岩井千怜のドライバーショット
1番から2連続バーディで飛び出すと、前半は6バーディ・ボギーなしの「30」をマーク。後半も4バーディを奪う安定感を発揮し、首位戦線に浮上した。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「気持ちの面で落ち着いていて、心静かに回れました。自分に『完璧じゃなくて大丈夫だよ』って言い聞かせていたのが良かったと思います」と笑顔を見せた。米ツアー自己ベストについては、「あまり記憶にないんですけど、多分そう（自己ベスト）です。10アンダー出せたことに自分自身びっくりしています」とはにかんだ。「あすもアンダーでのプレーが必要だと思いますが、焦らず自分のペースで頑張ります」と3日目以降へ気合いを込めた。畑岡奈紗、山下美夢有、勝みなみはトータル9アンダー・8位タイ。古江彩佳と吉田優利はトータル7アンダー・18位タイ、岩井明愛と竹田麗央はトータル3アンダー・44位タイにつけている。馬場咲希はトータル2アンダー・51位タイ、吉田鈴はトータルイーブンパー・56位タイ、宮田成華はトータル1オーバー・59位、笹生優花はトータル2オーバー・60位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
